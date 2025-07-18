Samsung получит увеличенный дисплей Galaxy S26 Ultra

Смартфон Galaxy S25 Ultra сразу на момент релиза привлёк к себе море внимания благодаря увеличенному экрану и интеграции функций Galaxy AI. И хотя тогда в модели было немало интересных улучшений, которые по сей день выглядят полезными, теперь все взгляды прикованы к предстоящему Galaxy S26 Ultra, который, судя по утечкам, может стать ещё более впечатляющим. По информации от известного инсайдера Ice Universe, новый флагман получит ещё больший дисплей диагональю 6,89 дюйма, тогда как у предшественника он составлял 6,86 дюйма (да, разница не такая уж и значительная на самом деле). Интересно, что при этом ширина устройства, как утверждается, останется прежней — 77,6 мм. Samsung, по-видимому, сумела добиться этого за счёт ещё более тонких рамок вокруг экрана — если в Galaxy S25 Ultra они составляли около 1,2 мм, то в S26 Ultra они будут ещё тоньше — всего 1,15 мм. Хотя разница небольшая, она может придать смартфону более современный облик.

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra будет использовать OLED-дисплей с технологией Color Filter on Encapsulation, которую ранее применяли, например, в Galaxy Z Fold. Это решение заменяет традиционный поляризатор на цветовой фильтр и объединённый слой экрана, что не только повышает контрастность изображения, но и снижает энергопотребление, позволяя дисплею быть ярче и легче. Разумеется, увеличение диагонали может повлиять на эргономику устройства, особенно в плане использования одной рукой, но пока что это лишь предположение.
Google отказалась от важнейшей технологии…
Компания Google подтвердила, что собирается закрыть функцию Instant Apps для Android к концу 2025 года — …
Google выпустит в Android 16 очень полезную функцию…
Компания Google, судя по информации инсайдеров, разрабатывает новое меню для отображения состояния аккуму…
Oppo Find X8 Ultra протестировали под давлением…
Компания Oppo выпустила свой флагманский смартфон Find X8 Ultra в апреле текущего года, но, к сожалению, …
Rode обновила прошивку своих микрофонов…
Сегодня компания Rode выпустила обновление прошивки для своей беспроводной системы Wireless Micro, добави…
ZTE представила геймерский смартфон RedMagic 10S Pro…
RedMagic представила в Китае свой новый флагман — RedMagic 10S Pro. Он, как и ожидали инсайдеры, работает…
Официально: Sony Xperia 1 VII готов к выходу…
Компания Sony объявила, что официальный релиз флагманского смартфона Xperia 1 VII состоится 13 мая в Япон…
В iPhone 17 Apple откажется от островка…
Элемент Dynamic Island (динамическая «пилюля» в верхней части экрана) впервые появился в 2022 году с рели…
Realme Narzo 80 Pro 5G получил новую расцветку …
Компания Realme представила новую версию для смартфона Narzo 80 Pro 5G, которая получила название Nitro O…
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor