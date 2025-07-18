Samsung получит увеличенный дисплей Galaxy S26 Ultra

Смартфон Galaxy S25 Ultra сразу на момент релиза привлёк к себе море внимания благодаря увеличенному экрану и интеграции функций Galaxy AI. И хотя тогда в модели было немало интересных улучшений, которые по сей день выглядят полезными, теперь все взгляды прикованы к предстоящему Galaxy S26 Ultra, который, судя по утечкам, может стать ещё более впечатляющим. По информации от известного инсайдера Ice Universe, новый флагман получит ещё больший дисплей диагональю 6,89 дюйма, тогда как у предшественника он составлял 6,86 дюйма (да, разница не такая уж и значительная на самом деле). Интересно, что при этом ширина устройства, как утверждается, останется прежней — 77,6 мм. Samsung, по-видимому, сумела добиться этого за счёт ещё более тонких рамок вокруг экрана — если в Galaxy S25 Ultra они составляли около 1,2 мм, то в S26 Ultra они будут ещё тоньше — всего 1,15 мм. Хотя разница небольшая, она может придать смартфону более современный облик.

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra будет использовать OLED-дисплей с технологией Color Filter on Encapsulation, которую ранее применяли, например, в Galaxy Z Fold. Это решение заменяет традиционный поляризатор на цветовой фильтр и объединённый слой экрана, что не только повышает контрастность изображения, но и снижает энергопотребление, позволяя дисплею быть ярче и легче. Разумеется, увеличение диагонали может повлиять на эргономику устройства, особенно в плане использования одной рукой, но пока что это лишь предположение.