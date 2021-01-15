Samsung поставляет смартфоны без зарядки

Серия Samsung Galaxy S21 следует по стопам линейки Apple iPhone 12, поскольку последняя флагманская линейка компании не поставляется с зарядными устройствами в комплекте. Это может даже привести к тому, что компания в конечном итоге прекратит поставлять зарядные устройства для любых своих смартфонов — это нечто вроде новой тенденции на рынке смартфоном. Согласно отчету Android Authority, южнокорейский технологический гигант может постепенно отказаться от поставки зарядных устройств и наушников в комплекте со своими смартфонами. Как и Apple, Samsung также назвала проблемы окружающей среды основной причиной удаления этих аксессуаров из комплекта поставки. На текущий момент это реализовано только во флагмане, но кто знает, что будет дальше.