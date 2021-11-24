Samsung построит в США завод за 17 миллиардов долларов

Это вполне логичный шаг — правительство США предпринимает шаги по увеличению производства полупроводников в США после глобальной нехватки микросхем, вызванной закрытием заводов и высоким спросом на ПК и другие устройства во время пандемии. Эта проблема по-прежнему оказывает огромное влияние на самые различные отрасли — только в этом году автопроизводители, такие как GM и Ford, были вынуждены приостановить или сократить производство на своих заводах в США из-за ограничений поставок полупроводников. Теперь появилась информация о том, что Samsung исследовала места в Аризоне, Нью-Йорке и Флориде для нового проекта, а также рассмотрела Остин, где у нее есть действующий завод. В конечном итоге гигант выбрал город Тейлор, штат Техас, для этого нового суперзавода из-за щедрых налоговых льгот, а также из-за продвинутой защиты от обесточивания.