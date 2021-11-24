Samsung построит в США завод за 17 миллиардов долларов

Samsung пообещала построить завод по производству микросхем в Техасе, как раз в тот момент, когда власти США начинают настаивать на расширении производства полупроводников внутри страны. Корейский технологический гигант инвестирует 17 миллиардов долларов в новое предприятие, которое будет производить высококачественные и современные чипы для смартфонов, 5G и искусственного интеллекта, а также других продуктов (про автомобили информации нет). По данным The Wall Street Journal, строительство завода планируется начать в следующем году, а запуск производства на предприятии ожидается во второй половине 2024 года.

Это вполне логичный шаг — правительство США предпринимает шаги по увеличению производства полупроводников в США после глобальной нехватки микросхем, вызванной закрытием заводов и высоким спросом на ПК и другие устройства во время пандемии. Эта проблема по-прежнему оказывает огромное влияние на самые различные отрасли — только в этом году автопроизводители, такие как GM и Ford, были вынуждены приостановить или сократить производство на своих заводах в США из-за ограничений поставок полупроводников. Теперь появилась информация о том, что Samsung исследовала места в Аризоне, Нью-Йорке и Флориде для нового проекта, а также рассмотрела Остин, где у нее есть действующий завод. В конечном итоге гигант выбрал город Тейлор, штат Техас, для этого нового суперзавода из-за щедрых налоговых льгот, а также из-за продвинутой защиты от обесточивания.
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