Samsung потеряла заказы на Snapdragon 8 Gen 4

Но в будущем производитель перейдёт на новый техпроцесс под названием N3E (это случится в следующем году), благодаря чему качество и количество выпускаемой продукции должно существенно возрасти. Согласно информации аналитической компании TrendForce, из-за консервативного подхода Samsung к переходу на 3-нм процесс, корейский гигант потерял заказы на Snapdragon 8 Gen 4. Это очень сильный удар по продажам компании, потому что производитель не сможет целый год выпускать самый востребованный на мобильном рынке процессор. Это большая проблема, которая скажется на доходах Samsung в следующем году, а TSMC наоборот получит массу заказов и сможет поднять технологический процесс на новый уровень производства. Остаётся лишь надеяться, что конкуренты не сильно отстанут, потому что монополия никому не нужна.