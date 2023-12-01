Samsung потеряла заказы на Snapdragon 8 Gen 4

По сообщениям западных инсайдеров компания Samsung потеряла свою эксклюзивную возможность сотрудничества с компанией Qualcomm для производства флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4 — этим будет заниматься компания TSMC. Тайваньский полупроводниковый гигант в следующем году будет использовать свою технологию 3 нм N3E, так что крупные производители чипов решили задействовать эту возможность, дабы получить более современный технологический процесс по более или менее разумной цене. Стоит отметить, что сама компания TSMC достаточно активно продвигает свой 3-нм техпроцесс, который компания Apple уже задействовала для своих чипов A17 Pro и M3.

Но в будущем производитель перейдёт на новый техпроцесс под названием N3E (это случится в следующем году), благодаря чему качество и количество выпускаемой продукции должно существенно возрасти. Согласно информации аналитической компании TrendForce, из-за консервативного подхода Samsung к переходу на 3-нм процесс, корейский гигант потерял заказы на Snapdragon 8 Gen 4. Это очень сильный удар по продажам компании, потому что производитель не сможет целый год выпускать самый востребованный на мобильном рынке процессор. Это большая проблема, которая скажется на доходах Samsung в следующем году, а TSMC наоборот получит массу заказов и сможет поднять технологический процесс на новый уровень производства. Остаётся лишь надеяться, что конкуренты не сильно отстанут, потому что монополия никому не нужна.