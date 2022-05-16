Samsung повышает цены на производство процессоров

Судя по всему, Samsung уже завершила переговоры с некоторыми из своих клиентов, но в настоящее время ведет переговоры с другими. Литейный бизнес Samsung достиг самого высокого уровня продаж в первом квартале за первые три месяца 2022 года. Хотя компания с оптимизмом смотрит в будущее, она также ожидает, что глобальная нехватка компонентов продолжит оказывать влияние на ее бизнес. Производственные затраты также растут в среднем на 30 процентов, а это означает, что литейные предприятия должны взимать более высокую плату, чтобы получать прибыль. Конкурирующие производители, такие как TSMC, уже подняли цены на 20 процентов в прошлом году и будут взимать еще больше в 2023 году. Поскольку у Samsung есть передовое оборудование, которого нет у конкурентов, а другие литейные заводы в любом случае поднимают цены, ее клиенты, скорее всего, согласятся платить по новым ценам.