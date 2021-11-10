Samsung предлагает бесплатную полировальную ткань пользователям Samsung в Германии

Наряду со своими новыми MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max и AirPods 3, Apple сделала заголовки о запуске полировальной ткани за 25 евро. Теперь Samsung предлагает бесплатную черную ткань для полировки размером 20x20 см первым 1000 пользователям своего приложения Samsung Members в Германии.

Похоже, что промо пока доступно только в Германии, еще не получено подтверждения, распространится ли эта акция на другие регионы. Samsung имеет долгую историю троллинга над Apple, и всегда интересно наблюдать за беззаботным обменом мнениями между двумя крупнейшими игроками в сфере технологий.