Samsung предоставила гибкие дисплеи Apple

Некоторое время назад компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy Fold, который является первым коммерческим складным смартфоном на рынке. На презентации продукт описали весьма достойно, но потом оказалось, что у новинки есть масса своих недостатков и за 2000 долларов это не самая разумная покупка. Теперь же корейская компания предоставила образцы гибкого дисплея компаниям Apple и Google, чтобы те могли протестировать эти дисплеи для своих складных смартфонов. Конечно, это не значит, что уже через год мы увидим смартфон складного типа от одной из этих компаний, но, скорее всего, вскоре подобных анонсов будет очень много, ведь компании заинтересованы в том, чтобы привлекать аудиторию такими вот устройствами.