Samsung представил Galaxy Buds 2 и Buds Live в новом цвете Onyx

Вчера Samsung выпустила три новых смартфона серии Galaxy A. А сегодня компания представила новый цвет Onyx для наушников Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds Live.

Окраска не была показана при запуске, но позже компания опубликовала изображения для прессы, подтверждающие внешний вид новых наушников. Новый цвет будет доступен только в интернет-магазине Samsung, начиная со следующего месяца, в дополнение к выходу на рынок серии Galaxy A. Samsung Galaxy Buds 2 появились летом 2021 года во время мероприятия Unpacked, на котором были представлены Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Одной из наиболее ключевых функций является выделенный VPU, который фильтрует внешние шумы во время вызовов и пропускает только голос говорящего. Galaxy Buds Live были запущены во время летнего мероприятия 2020 Unpacked вместе с телефонами Galaxy Note 20.