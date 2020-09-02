Samsung представила Galaxy A42 5G

Некоторое время назад мы активно обсуждали тот факт, что крупные производители стараются выпускать свои смартфоны с поддержкой 5G даже в тех категориях, где раньше никто и не думал их увидеть. Однако сейчас это норма, так как практически каждый второй смартфон среднего класса выходит с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Вопрос только в цене и необходимости. Теперь вот корейский производитель представил смартфон Samsung Galaxy A42 5G, который, как вы уже догадались из названия, тоже поддерживает сотовые сети пятого поколения. И это очень круто, так как это на текущий момент самый доступный смартфон производителя на рынке с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Именно на это и стоит обратить свое внимание потенциальному покупателю.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A42 5G
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