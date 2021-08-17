Samsung представила Galaxy A52s 5G

Сегодня компания Samsung официально представила свой новый смартфон среднего класса под названием Galaxy A52s 5G, который, как и обещали инсайдеры, получилось достаточно производительный процессор. За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 778G, который работает на 8 ядрах и может похвастаться тактовой частотой вплоть до 2,4 ГГц. Этого предостаточно, чтобы вы могли с комфортом играть в любые современные игры и запускали приложения, даже связанные с монтажом видео. Также потенциальному покупателю предоставляет на выбор три комплектации смартфона. В базовой версии пользователь получает 6 гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как более продвинутая версия на 8 ГБ оперативной памяти может быть представлена в двух вариантах накопителя — на 128 и 256 гигабайт.

Также потенциальный покупатель получает в доступ большой 6,5 дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, на котором будет вполне приятно смотреть фильмы и играть в игры, не говоря уже о том, что вы просто общаться в мессенджерах и просматривать ленту социальных сетей. К сожалению, пока что информация о стоимости данного смартфона для России у нас нет, но в самое ближайшее время эта информация у нас точно появится. Впрочем, если вы давно хотели себе защищённый от влаги и пыли смартфон, при этом китайские гаджеты вас не особо интересуют, то обязательно стоит присмотреться к данной модели, которая потенциально является наиболее интересным вариантом на рынке при таком наборе камер, процессоре и поддержке сотовых сетей пятого поколения.