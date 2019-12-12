Samsung представила Galaxy A71

Мы только написали новость о том, что компания Samsung выпустила смартфон Samsung Galaxy A51 в продажу, как появился анонс, что компания выпустила еще и смартфон Samsung Galaxy A71. Это достаточно продвинутое устройство на процессоре Qualcomm Snapdragon 730, который работает на достаточно высоких тактовых частотах. Экран здесь тоже довольно большой, а фронтальная камера находится прямо внутри самого дисплея, для этого производитель сделал в нем отверстие. на тыльной стороне можно заметить большую панель прямоугольной формы, на которой расположены все основные камеры устройства. Вероятно, с таким набором преимуществ смартфон будет пользоваться большим спросом на рынке, но пока что стоимость для России не названа.