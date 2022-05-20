Samsung представила Galaxy Buds 2 Pokemon Edition

В прошлом месяце Samsung выпустила Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition, который был распродан буквально за считанные минуты на внутреннем рынке Samsung в Южной Корее. Теперь Samsung выпустила Galaxy Buds 2 Pokemon Edition.

Pokemon Edition Buds 2 будет поставляться с футляром для переноски PokeBall, который можно оснастить петлей для ремешка. Корейские пользователи смогут выбирать между любым из 5 цветов, которые в настоящее время доступны для Buds 2: оникс, оливковый, белый, лавандовый и графитовый. Чехол Poke Ball также подходит для Galaxy Buds Pro или Galaxy Buds Live.

В комплект также войдет одна из одиннадцати лимитированных наклеек. Доступны следующие наклейки: Пикачу, Бульбазавр, Чармандер, Сквиртл, Джигглипафф, Дитто, Драгонайт, Лапрас, Иви, Генгар и Мью.