Samsung представила Odyssey Neo G8 - изогнутый монитор с 240 Гц и 4К

Осталось всего несколько дней до начала выставки CES 2022, а компания Samsung уже официально представила еще один впечатляюще изогнутый монитор. Odyssey Neo G8 — это новый изогнутый игровой монитор с соотношением сторон 16: 9 от Samsung, который должен быть надлежащим образом представлен на выставке CES. Соответствуя отличному, но дорогому игровому монитору Samsung Odyssey Neo G9 Gaming, этот экран имеет ту же интенсивную кривую 1000R — большинство других изогнутых мониторов имеют изогнутую матрицу не менее 1500R, что является значительной разницей при личном использовании. Он также использует ту же технологию Quantum Mini LED, которая дает Neo G9 впечатляющую яркость, достигающую 2000 нит. Samsung утверждает, что это в сочетании со способом управления яркостью дает экрану самый высокий в отрасли фиксированный коэффициент контрастности 1 000 000: 1, который обеспечивает больше деталей и более темный черный цвет.

Новым в Odyssey Neo G8 является экран с разрешением 4K, который поддерживает частоту обновления 240 Гц и время отклика 1 мс. Напомним, что Neo G9 Odyssey имел только разрешение 5120 x 1440 или «QHD Plus», тогда как Neo G8 может похвастаться полным разрешением 4К с разрешением 3840 x 2160. Он также поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA GSync, как и следовало ожидать от игрового монитора, который, вероятно, будет стоить весьма внушительных денег. Ожидается, что в мониторе будет 1 порт DisplayPort 1.4, а также 2 порта HDMI 2.1, поэтому, если вам нужны новые кабели, обязательно внимательно прочитайте эти спецификации HDMI.
Комментарии и отзывы Samsung Odyssey Neo G8
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