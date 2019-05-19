Samsung представила “Олимпийскую” версию Galaxy S10 +

Samsung представила специальную версию Олимпийских игр Galaxy S10 +, чтобы отпраздновать Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Galaxy S10 + Olympic Games Edition, доступный только в версии Prism White, будет иметь логотип Tokyo 2020 на задней панели. Он также будет иметь специальный контент, такой как специальные приложения и потоковое вещание. Кроме того, потребители, которые приобретут Galaxy S10 + Olympic Games Edition, получат специальную пару Galaxy Buds с логотипом Tokyo 2020, выгравированным на его корпусе. Устройство выпустят ограниченным тиражом в 10 000 единиц, которое будет доступно в конце июля 2020 года.