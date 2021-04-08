Samsung представила Samsung The Premiere в России

Сегодня в России компания Samsung выпустила свой новый лазерный проектор Samsung The Premiere, который относится к флагманской линейки и стоит внушительных денег. На текущий момент за флагманскую модель производителя запрашивает 300000 рублей, что соизмеримо со стоимостью качественного телевизора где-то на 65 дюймов. Но, естественно, у проектора имеются свои преимущества, которые данную стоимость полностью окупают. Например, стоит отметить, что данный проектор предоставляет изображение с диагональю вплоть до 130 дюймов при разрешении 4K, чего предостаточно, чтобы уделать любой телевизор за эти же деньги в плане размеров изображения и качества картинки. Найти что-то примерное по диагонали за эти же деньги от известных производителей у вас просто не выйдет, так что в определенных сценариях проектор действительно крут.