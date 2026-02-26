Samsung представила базовый Galaxy S26

Экран защищён стеклом Corning Gorilla Armor 2, а главным визуальным изменением стал переработанный блок из трёх камер на тыльной панели, который теперь размещён в отдельном модуле. При этом базовая версия Galaxy S26 не получила ожидаемый дисплей Privacy Display с технологией Flex Magic Pixel OLED — он по-прежнему остаётся эксклюзивом для версии Ultra. Базовый Galaxy S26 оснащён 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом 256 ГБ, также заявлена поддержка Wi-Fi 7 стандарта be, Bluetooth 5.4, UWB, модема 5G и спутниковой связи. Смартфон оборудован литий-ионной батареей ёмкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт и проводной зарядки мощностью 45 Вт. Стоимость новинки составляет 899 долларов, что дороже, чем iPhone 17 на 100 долларов. Это многих смутило.