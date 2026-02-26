Samsung представила базовый Galaxy S26

Несмотря на то, что ежегодная презентация Galaxy Unpacked в этом году оказалась серьёзно подпорчена чередой громких утечек (в руки блогеров попали даже экземпляры ещё не анонсированного Galaxy S26 Ultra), компания всё же провела официальную премьеру. Samsung представила базовый Galaxy S26, который во многом повторяет форм-фактор предыдущего Galaxy S25. Отличия сводятся к немного более крупному и яркому дисплею, отдельному блоку камер и увеличенной батарее. Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с фактической диагональю 6,27 дюйма, разрешением 1080х2340 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

Экран защищён стеклом Corning Gorilla Armor 2, а главным визуальным изменением стал переработанный блок из трёх камер на тыльной панели, который теперь размещён в отдельном модуле. При этом базовая версия Galaxy S26 не получила ожидаемый дисплей Privacy Display с технологией Flex Magic Pixel OLED — он по-прежнему остаётся эксклюзивом для версии Ultra. Базовый Galaxy S26 оснащён 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом 256 ГБ, также заявлена поддержка Wi-Fi 7 стандарта be, Bluetooth 5.4, UWB, модема 5G и спутниковой связи. Смартфон оборудован литий-ионной батареей ёмкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт и проводной зарядки мощностью 45 Вт. Стоимость новинки составляет 899 долларов, что дороже, чем iPhone 17 на 100 долларов. Это многих смутило.