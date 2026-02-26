Samsung представила базовый Galaxy S26

Несмотря на то, что ежегодная презентация Galaxy Unpacked в этом году оказалась серьёзно подпорчена чередой громких утечек (в руки блогеров попали даже экземпляры ещё не анонсированного Galaxy S26 Ultra), компания всё же провела официальную премьеру. Samsung представила базовый Galaxy S26, который во многом повторяет форм-фактор предыдущего Galaxy S25. Отличия сводятся к немного более крупному и яркому дисплею, отдельному блоку камер и увеличенной батарее. Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с фактической диагональю 6,27 дюйма, разрешением 1080х2340 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

Экран защищён стеклом Corning Gorilla Armor 2, а главным визуальным изменением стал переработанный блок из трёх камер на тыльной панели, который теперь размещён в отдельном модуле. При этом базовая версия Galaxy S26 не получила ожидаемый дисплей Privacy Display с технологией Flex Magic Pixel OLED — он по-прежнему остаётся эксклюзивом для версии Ultra. Базовый Galaxy S26 оснащён 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом 256 ГБ, также заявлена поддержка Wi-Fi 7 стандарта be, Bluetooth 5.4, UWB, модема 5G и спутниковой связи. Смартфон оборудован литий-ионной батареей ёмкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт и проводной зарядки мощностью 45 Вт. Стоимость новинки составляет 899 долларов, что дороже, чем iPhone 17 на 100 долларов. Это многих смутило.
Vivo X300 Ultra получит аккумулятор на 7000 мАч…
Сетевой информатор Дебаян Рой (Gadgetsdata) раскрыл подробности о флагманском смартфоне Vivo X300 Ultra, …
Стилус Galaxy S26 Ultra не получил Bluetooth…
В прошлом году компания Samsung приняла спорное решение убрать поддержку Bluetooth у S Pen в Galaxy S25 U…
Motorola представила Moto G Power (2026)…
Motorola в прошлом месяце представила Moto G (2026) и Moto G Play (2026), а теперь дополнила линейку моде…
Honor WIN получит аккумулятор ёмкостью 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, чем будут отличаться смартфоны Honor WIN и WIN RT. Ит…
Представлен смартфон OPPO A5m…
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона A5m, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Realme Neo 8 официально подтвержден …
Компания Realme объявила, что уже в этом месяце в Китае будет представлен смартфон Neo 8. Производитель п…
Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру …
Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опроверг…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor