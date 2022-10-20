Samsung представила датчик изображения ISOCELL HPX на 200 Мп

Видимо, компания Samsung пока что показала слишком мало датчиков изображения с разрешением 200 Мп, так что производитель решил выпустить ещё одну новинку. Дело в том, что компания сегодня официально представила датчик изображения ISOCELL HPX, который даёт возможность использовать в смартфоне камеру на 200 Мп, но, конечно, делать этого на самом деле никто не будет. Всё дело в том, что снимки в разрешении 200 Мп пользователям просто не нужны — это безумная детализация, которая необходима скорее при коммерческой печати баннеров, но не для социальных сетей или просмотра на смартфоне. Кроме того, процессору смартфона будет крайне тяжело обрабатывать снимки в таком разрешении, не говоря уже о том, что смартфону нужно хранить кадры по гигабайту.

Чтобы ситуация выглядела лучше, используется технология биннинга пикселей — в этом случае датчик изображения на 200 Мп объединяет четыре соседних пикселя в один. Получается большой пиксель, который захватывает больше света, и в конечном итоге получается яркий насыщенный кадр на 50 Мп. Либо же можно использовать объединения не четырех, а шестнадцати пикселей, чтобы потом обрезать кадр и получить картинку в разрешении 12 Мп, которая при этом будет очень насыщенной и светлой. Технология уже давно используется на рынке и на самом деле это рабочая схема, позволяющая производителям удивлять пользователей как цифрами в характеристиках, так и конечным качеством изображения. Ждем первые смартфоны с датчиком ISOCELL HPX.
Samsung выпустила Android 12L для своих складных смартфонов…
Мы достигли точки, когда за пределами Google Samsung является лучшим OEM-производителем, если вы ищете ок…
Смартфон Vivo Y22 оценен в 160 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y22, которая получила предустановленную …
Выбираем лучший чехол для Samsung Galaxy M53…
Несмотря на невероятную технологичность современных смартфонов даже среднего класса, не говоря уже о боле…
Опубликован рейтинг AnTuTu самых быстрозаряжаемых смартфонов…
Команда бенчмарка AnTuTu выпустила свежий рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой. Список предсказуем…
Представлен смартфон Nokia X30 5G…
Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Nokia X30 5G, которая оценен…
Комплект поставки Huawei Mate 50 RS Porsche Design показали …
Профильный ресурс Mydrivers поделился фотографиями смартфона Huawei Mate 50 RS Porsche Design, а также ег…
Apple удалила из iPhone 14 слот для SIM-карты…
Apple добавила множество новых функций в свои последние iPhone, в том числе изящный вырез дисплея на iPho…
5G-чехол для Huawei Mate 50 Pro показали на фото…
В сети появилось изображения чехла, за счет которого новенький флагман Huawei Mate 50 Pro подключается к …
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor