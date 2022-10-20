Samsung представила датчик изображения ISOCELL HPX на 200 Мп

Видимо, компания Samsung пока что показала слишком мало датчиков изображения с разрешением 200 Мп, так что производитель решил выпустить ещё одну новинку. Дело в том, что компания сегодня официально представила датчик изображения ISOCELL HPX, который даёт возможность использовать в смартфоне камеру на 200 Мп, но, конечно, делать этого на самом деле никто не будет. Всё дело в том, что снимки в разрешении 200 Мп пользователям просто не нужны — это безумная детализация, которая необходима скорее при коммерческой печати баннеров, но не для социальных сетей или просмотра на смартфоне. Кроме того, процессору смартфона будет крайне тяжело обрабатывать снимки в таком разрешении, не говоря уже о том, что смартфону нужно хранить кадры по гигабайту.

Чтобы ситуация выглядела лучше, используется технология биннинга пикселей — в этом случае датчик изображения на 200 Мп объединяет четыре соседних пикселя в один. Получается большой пиксель, который захватывает больше света, и в конечном итоге получается яркий насыщенный кадр на 50 Мп. Либо же можно использовать объединения не четырех, а шестнадцати пикселей, чтобы потом обрезать кадр и получить картинку в разрешении 12 Мп, которая при этом будет очень насыщенной и светлой. Технология уже давно используется на рынке и на самом деле это рабочая схема, позволяющая производителям удивлять пользователей как цифрами в характеристиках, так и конечным качеством изображения. Ждем первые смартфоны с датчиком ISOCELL HPX.