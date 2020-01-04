Samsung представила доступные флагманы Galaxy S10 Lite и Note10 Lite

Samsung представила два новых телефона с ключевыми характеристиками по более доступным ценам - Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.

Обе новинки оснащены 6,7-дюймовым Full HD + Infinity-O дисплеем, системой с тремя камерами, фронтальной камерой 32 МП f / 2.2, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 4500 мАч с возможностью сверхбыстрой зарядки и Android 10.

Galaxy S10 Lite использует панель Super AMOLED Plus и поставляется с 5 МП макро-объективом f / 2.4, широкоугольным 48 МП объективом f / 2.0 с Super Steady OIS A F и сверхшироким 12 МП f / 2.2. объектив. Новинка работает на Exynos 8895.

Galaxy Note10 Lite использует панель Super AMOLED и оснащен объективом 12 МП f / 2.4 AF с OIS, широкоугольным объективом 12 МП f / 1.7 AF с двумя пикселями и OIS и сверхшироким объективом 12 МП f / 2.2. За работу отвечает Qualcomm Snapdragon 855. Смартфон поставляется с фирменной ручкой S Pen, которая поддерживает Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) для навигации по презентациям, управления видеоконтентом, фотосъемки и функций Air Command.