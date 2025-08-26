Samsung представила доступный смартфон Galaxy A07

Сегодня Samsung без лишнего шума представила Galaxy A07, хотя новинка явно заслуживала большего внимания, учитывая набор улучшений, которые были реализованы по сравнению с предшественником Galaxy A06. Смартфон получил чип Helio G99 — пусть и не самый новый, но это значительный шаг вперёд по сравнению с прошлогодним G85. Новый процессор производится по 6-нм техпроцессу (против 12 нм у G85), оснащён более современной архитектурой с ядрами Cortex-A76 и графикой Mali-G57 MC2 (у A06 были Cortex-A55 и G52). Ещё один важный апгрейд — Android 15 с оболочкой One UI 7 из коробки. Более того, A07 получит 6 крупных обновлений ОС, тогда как A06 ограничен всего двумя. Смартфон также обзавёлся базовой защитой от влаги по стандарту IP54 (защита от брызг).

Дисплей вырос до 6,7 дюймов и теперь поддерживает 90 Гц. Правда, разрешение осталось прежним — 720p+. Камера в каплевидном вырезе — 8 Мп. Основная камера на тыльной панели — 50 Мп, плюс есть датчик глубины на 2 Мп. Galaxy A07 поддерживает две SIM-карты, слот для microSD и сохранил 3,5-мм разъём для наушников. Из беспроводных модулей доступны Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, а для зарядки используется USB Type-C 2.0. Батарея на 5000 мАч заряжается мощностью до 25 Вт, стоимость базовой версии составляет примерно 115 долларов. Да, смартфон за 100 долларов предлагает новейшую версию операционной системы, апдейты в течение шести лет и 90 Гц — это действительно впечатляющее достижение для производителя. Осталось узнать цену для России.