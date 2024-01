Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24

Компания Samsung анонсировала флагманские смартфоны Galaxy S24 и Galaxy S24+, которые оценены от 800 и от 1000 долларов соответственно. Новинки оснастили платформами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 8 ГБ оперативной памяти в базовой модели и 12 ГБ ОЗУ в старшей, 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ у Galaxy S24 и 256 ГБ или 512 ГБ у Galaxy S24+, 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и 6,7-дюймовым дисплеем c разрешением QHD+ соответственно (обе панели получили адаптивную кадровую частоту 1-120 Гц), селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), аккумуляторами на 4000 мАч и 4900 мАч соответственно, поддержкой 25-Вт и 45-Вт проводной, а также 15-Вт беспроводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1, которая может похвастаться продвинутыми для смартфонов возможностями искусственного интеллекта.