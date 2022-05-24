Samsung представила игровые мониторы Odyssey Neo G7 и G8

Samsung представила свои совершенно новые игровые мониторы Odyssey Neo G7 и G8 с мини-светодиодной подсветкой, которые поставляются с технологией AMD Freesync Premium Pro. Новые дисплеи будут предлагать разрешение изображения 4K с диагональю экрана 31,5 дюйма. Samsung Odyssey Neo G8 предложит пользователям исключительную частоту обновления 240 Гц, а Odyssey Neo G7 предоставит потребителям частоту обновления 165 Гц. Новые модели Odyssey Neo будут поддерживать подключение HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Ходят слухи, что модель Odyssey Neo G8 будет использовать сжатие Display Scream Compression, также известное как DSC, для предоставления пользователям разрешения 4K с частотой 240 Гц без необходимости субдискретизации Chroma.

Мини-светодиодная подсветка будет отображать 1196 зон затемнения локально, обеспечивая интенсивный и глубокий черный цвет с множеством ярких бликов изображения. Совместимость с NVIDIA G-Sync и сертификация AMD FreeSync Premium Pro будут поддерживать большинство компьютеров и будут ориентированы на более широкий круг геймеров от несколькими производителями видеокарт. Высокие уровни яркости Samsung для моделей Odyssey Neo G7 и G8 будут различаться между двумя дисплеями. Odyssey Neo G7 предложит пользователям максимальный уровень яркости 1000 нит, а Odyssey Neo G8 удвоит этот показатель, обеспечивая яркость экрана 2000 нит. Samsung решила использовать изогнутую конструкцию для обоих новых мониторов с радиусом 1 метр.
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