Samsung представила изогнутый игровой монитор с поддержкой G-Sync

Во время PC Gaming Show на E3 2019 компания Samsung представила новый изогнутый игровой монитор - CRG5. Новинка поставляется с несколькими функциями, которые предназначены для улучшения визуального опыта игрока.

CRG5 представляет собой 27-дюймовую изогнутую панель VA и имеет кривизну дисплея 1500R. Он оснащен новой молниеносной частотой обновления 240 Гц и технологией RapidCurve, максимально плавно отображает смену кадров в самых динамичных сценах и без малейших задержек. С точки зрения разрешения, CRG5 имеет максимальное разрешение экрана Full HD 1920 x 1080.

Монитор также совместим с G-Sync, который был утвержден NVIDIA для соответствия требованиям производительности графического процессора и качества изображения для совместимости с G-Sync. К сожалению, дисплей CRG5 не поддерживает технологию Quantum Dot от Samsung. Контрастность дисплея составляет 3000:1, что обеспечивает глубокие черные и яркие белые оттенки изображения, а также превосходную детализацию даже в самых ярких или темных частях игр. Новинка имеет подставку с углом наклона от -2 до 15 градусов.

Продажи нового изогнутого игрового монитора Samsung CRG5 начнутся в июле по рекомендованной розничной цене $399.