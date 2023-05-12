Samsung представила лимитированную версию Galaxy S23 Ultra

Сегодня южнокорейский технологический гигант Samsung выпустил ограниченную версию флагманского смартфона Galaxy S23 Ultra, которая обладает целым рядом преимуществ и уникальных бонусов, но проблема в том, что этот смартфон будет доступен исключительно в нескольких регионах и купить его очень сложно. Стоит отметить, что компания Samsung не впервые выпускает ограниченные версии своих смартфонов, потому что это явно пользуется спросом у пользователей. Впрочем, к сожалению, комплект ограниченной серии Galaxy S23 Ultra не содержит ничего уникального в плане характеристик, комплекта поставки, аксессуаров и всего в таком духе.

Вы просто получаете тот же флагманский смартфон в чёрном цвете Phantom, а также 44-мм умные часы Galaxy Watch 5 в голубом цвете Sapphire и беспроводную зарядную станцию Wireless Charger Duo мощностью 15 Вт. Многие потенциальные покупатели могут быть крайне разочарованы тем, что ни одно устройство в этом комплекте не может похвастаться уникальной цветовой палитрой, что, конечно, огорчает. Хорошая новость заключается в том, что если покупать все компоненты комплекта отдельно, то пользователю придётся заплатить примерно 1800 долларов, тогда как за лимитированную версию нужно отдать всего 1350 долларов, то есть это существенная экономия. Проблема только в том, что купить устройство нигде за пределами Вьетнама не выйдет, так что либо нужно искать гаджет у перекупов за повышенную цену, либо просто купить смартфон и всё.
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