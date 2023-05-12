Samsung представила лимитированную версию Galaxy S23 Ultra

Вы просто получаете тот же флагманский смартфон в чёрном цвете Phantom, а также 44-мм умные часы Galaxy Watch 5 в голубом цвете Sapphire и беспроводную зарядную станцию Wireless Charger Duo мощностью 15 Вт. Многие потенциальные покупатели могут быть крайне разочарованы тем, что ни одно устройство в этом комплекте не может похвастаться уникальной цветовой палитрой, что, конечно, огорчает. Хорошая новость заключается в том, что если покупать все компоненты комплекта отдельно, то пользователю придётся заплатить примерно 1800 долларов, тогда как за лимитированную версию нужно отдать всего 1350 долларов, то есть это существенная экономия. Проблема только в том, что купить устройство нигде за пределами Вьетнама не выйдет, так что либо нужно искать гаджет у перекупов за повышенную цену, либо просто купить смартфон и всё.