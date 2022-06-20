Samsung представила монитор ViewFinity S8

32-дюймовая модель сертифицирована по категории VESA DisplayHDR 600, поэтому должна быть достаточно яркой для работы с HDR, а 27-дюймовая модель соответствует более ограниченной категории VESA DisplayHDR 400. Они обеспечивают регулировку высоты, наклона и поворота, а также простую установку настенного крепления VESA. Панель IPS обеспечивает хорошую яркость даже при острых углах обзора, а матовое покрытие помогает уменьшить отражения. Дисплеи также функционируют как универсальные док-станции для настольных компьютеров или ноутбуков. Вы можете питать телефон, планшет или ноутбук от источника питания USB-C мощностью до 90 Вт, а также получать передачу данных и даже Ethernet через USB-C. Он также поддерживает интеллектуальную защиту зрения, адаптивное изображение для оптимального качества в любых условиях просмотра, режим защиты глаз и технологию устранения мерцания.