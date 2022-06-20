Samsung представила монитор ViewFinity S8

Компания Samsung объявила о выпуске новой линейки недорогих мониторов для создателей контента под названием ViewFinity S8. 27- и 32-дюймовые IPS-модели предлагают разрешение 4K 3840х2160 пикселей, точные цвета, матовое покрытие и профессиональную заводскую калибровку. Более того, цены кажутся значительно ниже 1000 долларов. По словам Samsung, линейка ViewFinity обещает дизайнерам, художникам и профессионалам «высокую точность и согласованность». С этой целью обе модели предлагают 98-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3, до миллиарда цветов (вероятно, с использованием 8-битных + FRC, а не настоящих 10-битных панелей), проверку Pantone для точных цветов и заводскую калибровку.

32-дюймовая модель сертифицирована по категории VESA DisplayHDR 600, поэтому должна быть достаточно яркой для работы с HDR, а 27-дюймовая модель соответствует более ограниченной категории VESA DisplayHDR 400. Они обеспечивают регулировку высоты, наклона и поворота, а также простую установку настенного крепления VESA. Панель IPS обеспечивает хорошую яркость даже при острых углах обзора, а матовое покрытие помогает уменьшить отражения. Дисплеи также функционируют как универсальные док-станции для настольных компьютеров или ноутбуков. Вы можете питать телефон, планшет или ноутбук от источника питания USB-C мощностью до 90 Вт, а также получать передачу данных и даже Ethernet через USB-C. Он также поддерживает интеллектуальную защиту зрения, адаптивное изображение для оптимального качества в любых условиях просмотра, режим защиты глаз и технологию устранения мерцания.