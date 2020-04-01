Samsung представила монитор с разрешением WQHD Samsung F27T85

Samsung F27T85 имеет элегантный дизайн и разрешение 1440p. Монитор поставляется с 27 дюймовой панелью PLS, частота обновления экрана составляет 75 Гц, а время отклика 4 мс. Контрастность 1000: 1.

Монитор Samsung F27T85 использует безрамочный дизайн, подставка монитора выполнена из пластика. Экранное меню управляется с помощью джойстика, расположенного на задней панели монитора.

Подставка обеспечивает различные положения экрана, а также портретный режим. Имеется крепление VESA.

F27T85 предлагает поддержку технологии AMD FreeSync. Кроме того, имеется один порт HDMI 1.4, один порт DisplayPort 1.2, два разъема USB 2.0 Type-A, один разъем USB 3.0 Type-A и разъем Audio Out 3.5 мм.