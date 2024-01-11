Samsung представила мониторы The Link

Подключение любого современного монитора требует использования кабелей, идущих от источника сигнала к порту подключения, а если мониторов на рабочем столе много, то справиться с неразберихой иногда крайне трудно. Но представители компании Samsung утверждают, что решили все эти проблемы, представив технологию The Link на выставке CES 2024. Суть технологии заключается в том, что несколько устройств могут подключаться друг к другу посредством беспроводной технологии The Link — на рабочем столе в этом случае не будет ни единого кабеля. И чтобы продемонстрировать работу технологии, компания даже представила новый монитор, который предоставляет 32 дюйма диагонали и очень тонкие рамки.

На рамках установлены магнитные контакты, так что пользователь может просто подключать один монитор к другому посредством магнитов — это выглядит очень стильно, но, конечно, есть масса вопросов. Начать стоит с того, что мониторы подключаются под единым углом и в конечном итоге несколько устройств, выставленные к ряду, образуют единую линию. Никто так мониторами не пользуется — обычно их ставят U—образной формой, чтобы удобнее было потреблять контент. Кроме того, первый монитор в цепочке всё равно нужно подключить к источнику питания и источнику сигнала, а значит, два кабеля всё же на столе будут присутствовать. И, конечно, вопрос в стоимости — такого рода технологии явно не могут быть доступными, а значит, монитор заинтересует скорее энтузиастов, но не более.