Samsung представила мониторы The Link

На рамках установлены магнитные контакты, так что пользователь может просто подключать один монитор к другому посредством магнитов — это выглядит очень стильно, но, конечно, есть масса вопросов. Начать стоит с того, что мониторы подключаются под единым углом и в конечном итоге несколько устройств, выставленные к ряду, образуют единую линию. Никто так мониторами не пользуется — обычно их ставят U—образной формой, чтобы удобнее было потреблять контент. Кроме того, первый монитор в цепочке всё равно нужно подключить к источнику питания и источнику сигнала, а значит, два кабеля всё же на столе будут присутствовать. И, конечно, вопрос в стоимости — такого рода технологии явно не могут быть доступными, а значит, монитор заинтересует скорее энтузиастов, но не более.