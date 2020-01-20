Samsung представила мониторы The Space

Компания Samsung проектирует рабочее место будущего. Стандартные мониторы имеют в основном большую подставку, занимаю при этом большое пространство на рабочем столе. Samsung предлагает новый подход к эргономике на рабочем столе.

Мониторы The Space предлагают 27 и 32 дюймовую версии. Они имеют тонкий дизайн и поворотное основание. Монитор крепится к задней части стола с помощью зажима. Шарнир позволит опускать монитор прямо на стол.

32 дюймовая модель сочетает в себе разрешение 3840 на 2160 пикселей. с максимальной яркостью 250 кд/м² и контрастностью 2500: 1.

27 дюймовая представлена с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Частота обновления составляет 144 Гц. Samsung использовала VA матрицу. Максимальная яркость составляет 250 кд/м² и контрастность 3000: 1.