Samsung представила платформу Game Portal

Сегодня компания Samsung Electronics объявила о планах по открытию цифрового интернет-магазина Samsung Game Portal, специализирующегося на продаже игра — его запустили на сайте Samsung.com в более чем 30 странах по всему миру. По заявлению производителя, Game Portal — это универсальный интернет-магазин для геймеров, разработанный с целью существенно повысить удобство просмотра и покупки продуктов. При этом, хотя это звучит слегка нелогично, продавать на площадке будут не только видеоигры или софт — также будут реализованы смартфоны, телевизоры, игровые мониторы и твердотельные накопители. Просто дополнительно этот цифровой магазин предоставляет клиентам разнообразный контент, связанный с играми — вместе с игровыми компонентами, гаджетами и не только.

Вероятно, на желание компании выйти на рынок геймеров повлияло исследование, которое показало, что половина игрового населения планеты являются геймерами с большим набором платформ, которые в среднем проводят 16 часов в неделю за играми, а также восемь часов в неделю просматривая видеоконтент, связанный с играми, и шесть часов в неделю участвуя в игровых сообществах (речь идёт о переписках, общении и так далее). В ответ на эти тенденции потребительского спроса Samsung разработала Game Portal, чтобы предоставить геймерам возможность покупать и платформу для игр, и сами игры в одном месте — в определённом смысле это определённо удобно. Правда, вопрос в ассортименте и ценах.
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