Samsung представила приложение GameDriver для обновления своих телефонов

Компания Qualcomm был первым производителем чипов, который представил поддержку обновляемых драйверов графического процессора с выпуском Snapdragon 865. Тем не менее, Xiaomi стала первым OEM-производителем, выпустившим приложение для обновления драйверов графического процессора на своих устройствах в начале 2020 года. Позже за компанией последовали OPPO и Vivo. Теперь к этой победе присоединилась и Samsung выпустив новое приложение GameDriver.

Южнокорейский технологический гигант Samsung называет свое приложение для обновления графических процессоров GameDriver, и оно является частью инициативы компании Galaxy GameDev. Существует два варианта этого приложения: один для графических процессоров ARM Mali ( телефоны на базе Exynos ) и другой для графических процессоров Qualcomm Adreno (телефоны на базе Snapdragon). Оба они доступны в Google Play Store, а также в Samsung Galaxy Store.
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