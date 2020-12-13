Samsung представила приложение GameDriver для обновления своих телефонов

Компания Qualcomm был первым производителем чипов, который представил поддержку обновляемых драйверов графического процессора с выпуском Snapdragon 865. Тем не менее, Xiaomi стала первым OEM-производителем, выпустившим приложение для обновления драйверов графического процессора на своих устройствах в начале 2020 года. Позже за компанией последовали OPPO и Vivo. Теперь к этой победе присоединилась и Samsung выпустив новое приложение GameDriver.

Южнокорейский технологический гигант Samsung называет свое приложение для обновления графических процессоров GameDriver, и оно является частью инициативы компании Galaxy GameDev. Существует два варианта этого приложения: один для графических процессоров ARM Mali ( телефоны на базе Exynos ) и другой для графических процессоров Qualcomm Adreno (телефоны на базе Snapdragon). Оба они доступны в Google Play Store, а также в Samsung Galaxy Store.