Samsung представила серию смарт-мониторов M8

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске новейшей серии смарт-мониторов M8 с обновленным стильным дизайном. Универсальный новый M8 отличается культовым тонким дизайном Samsung в четырех новых цветах — теплый белый, розовый закат, дневной синий и весенний зеленый — доступен в 32-дюймовом корпусе с разрешением UHD и камерой SlimFit.

Серия Samsung Smart Monitor, впервые выпущенная в ноябре 2020 года, представляет собой семейство первых в мире универсальных экранов, предназначенных для современных пользователей, которым требуется продукт, сочетающий функциональность и развлечения дома. Будучи не только традиционным монитором, M8 также позволяет пользователям пользоваться различными сервисами OTT, включая Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и Apple TV, через Wi-Fi без необходимости подключения к ПК или телевизору. Smart Monitor M8 сочетает в себе пространство и эффективность работы в ультрастильном дизайне. Толщина новой модели составляет 11,4 мм, что примерно на три четверти меньше, чем у предыдущих моделей.

Smart Monitor M8 имеет магнитную съемную камеру SlimFit Cam, которую можно прикрепить к монитору, сохраняя рабочее место в чистоте без каких-либо неприглядных проводов. SlimFit Cam также имеет функции отслеживания лица и автоматического масштабирования, быстро идентифицируя лицо человека на экране и автоматически фокусируясь на объекте. Другими словами, он может отслеживать и захватывать отдельного выступающего, что идеально подходит для активных презентаций или прямых трансляций. Кроме того, монитор поддерживает приложения для видеочата, такие как Google Duo, что позволяет пользователям работать удаленно или участвовать в видеоконференциях дома или на рабочем месте с помощью SlimFit Cam.

В дополнение к широкому набору функций монитор предлагает технологию адаптивного изображения, повышающую комфорт просмотра за счет автоматической регулировки яркости и цветовой температуры дисплея. M8 также включает регулируемую по высоте подставку (HAS) и функцию наклона, что позволяет пользователям находить идеальное положение для каждого проекта, вечера кино или учебного занятия.
Комментарии и отзывы Samsung M8
Lenovo готовит к выпуску игровой монитор Legion Y25…
Lenovo готовит к выпуску игровой монитор Legion Y25Китайский производитель электроники Lenovo, анонсировал новый игровой монитор Legion Y25, который скоро п…
BenQ представляет два новых монитора серии MOBIUZ…
BenQ представляет два новых монитора серии MOBIUZКомпания BenQ выпускает новейшие мониторы MOBIUZ EX3410R и EX3210R с кривизной 1000R. …
Представлен игровой монитор Benq Mobiuz EX3210U 4K…
Представлен игровой монитор Benq Mobiuz EX3210U 4KВ Индии был выпущен новый монитор Benq Mobiuz EX3210U 4K. Игровой монитор Benq Mobiuz EX3210U оснащен 32-…
iiyama выпускает два новых монитора линейки G-Master Red Eag…
iiyama выпускает два новых монитора линейки G-Master Red Eagiiyama расширила ассортимент игровых мониторов двумя новыми моделями линейки G-Master Red Eagles: GB3467W…
Представлен проектор Epson Home Cinema LS11000 4K PRO-UHD…
Представлен проектор Epson Home Cinema LS11000 4K PRO-UHDКомпания Epson представила проектор Home Cinema LS11000 4K PRO-UHD, который основан на лазерных светодиод…
Представлены портативные мониторы ASUS ZenScreen Ink и ZenSc…
Представлены портативные мониторы ASUS ZenScreen Ink и ZenSc Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделями ZenScreen Ink MB14AHD и ZenScreen Go…
Яркость MacBook Pro и Pro Display XDR 2021 года ограничивает…
Яркость MacBook Pro и Pro Display XDR 2021 года ограничиваетНа этой неделе Apple опубликовала новый документ, касающийся линейки MacBook Pro 2021 года и Pro Display …
Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G271CP …
Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G271CP Компания MSI представила геймерский монитор Optix G271CP, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель …
Обзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVMОбзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVM
Обзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работыОбзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работы
Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторовОбзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor