Samsung представила серию смарт-мониторов M8

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске новейшей серии смарт-мониторов M8 с обновленным стильным дизайном. Универсальный новый M8 отличается культовым тонким дизайном Samsung в четырех новых цветах — теплый белый, розовый закат, дневной синий и весенний зеленый — доступен в 32-дюймовом корпусе с разрешением UHD и камерой SlimFit.

Серия Samsung Smart Monitor, впервые выпущенная в ноябре 2020 года, представляет собой семейство первых в мире универсальных экранов, предназначенных для современных пользователей, которым требуется продукт, сочетающий функциональность и развлечения дома. Будучи не только традиционным монитором, M8 также позволяет пользователям пользоваться различными сервисами OTT, включая Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и Apple TV, через Wi-Fi без необходимости подключения к ПК или телевизору. Smart Monitor M8 сочетает в себе пространство и эффективность работы в ультрастильном дизайне. Толщина новой модели составляет 11,4 мм, что примерно на три четверти меньше, чем у предыдущих моделей.

Smart Monitor M8 имеет магнитную съемную камеру SlimFit Cam, которую можно прикрепить к монитору, сохраняя рабочее место в чистоте без каких-либо неприглядных проводов. SlimFit Cam также имеет функции отслеживания лица и автоматического масштабирования, быстро идентифицируя лицо человека на экране и автоматически фокусируясь на объекте. Другими словами, он может отслеживать и захватывать отдельного выступающего, что идеально подходит для активных презентаций или прямых трансляций. Кроме того, монитор поддерживает приложения для видеочата, такие как Google Duo, что позволяет пользователям работать удаленно или участвовать в видеоконференциях дома или на рабочем месте с помощью SlimFit Cam.

В дополнение к широкому набору функций монитор предлагает технологию адаптивного изображения, повышающую комфорт просмотра за счет автоматической регулировки яркости и цветовой температуры дисплея. M8 также включает регулируемую по высоте подставку (HAS) и функцию наклона, что позволяет пользователям находить идеальное положение для каждого проекта, вечера кино или учебного занятия.