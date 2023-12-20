Samsung представила сразу два сенсора из линейки ISOCELL Vizion

Сегодня компания Samsung официально расширила линейку сенсоров ISOCELL Vizion, добавив два новых решения топового уровня. Речь идёт про ToF-сенсор, который измеряет расстояние до объектов, а также об основном сенсоре изображения флагманского уровня. Начать стоит с Samsung ISOCELL Vizion 63D — это первый в отрасли сенсор с интегрированным глубинным датчиком обработки изображения ISP, способный выполнять вычисления самостоятельно, не полагаясь на дополнительный чип. Это снижает энергопотребление системы до 40% по сравнению с предыдущим сенсором Vizion 33D. 63D может захватывать информацию о глубине с разрешением 320 x 240 пикселей при частоте до 60 кадров в секунду и поддерживает режим 640 x 480 пикселей. Сенсор имеет размер 1/6,4" с пикселями размером 3,5 мкм.

Сенсор ISOCELL Vizion 931 отвечает за получение изображения без задействования строчного алгоритма. Дело в том, что обычно для снятия фотографии кадр записываются построчно сверху вниз, из-за чего в движении возникает эффект желе. Но с данным датчиком изображения таких проблем нет — компания использует глобальный затвор, что позволяет сразу получать кадр и нивелировать размытие. Пока что не совсем ясно в каких смартфонах эти датчики будут установлены, но, вероятно, первые новинки появятся только в следующем году. Всё же компании нужно не только датчики выпустить в продажу, но и реализовать алгоритмы программного обеспечения, чтобы данные считывались правильным образом.
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