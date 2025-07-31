Samsung представила ужасные результаты за второй квартал

Samsung может выйти из финансового кризиса в ближайшие кварталы благодаря смене стратегии, однако результаты за второй квартал 2025 года пока говорят об обратном. Несмотря на то что общая выручка компании составила около 53,5 миллиарда долларов, чуть больше, чем в аналогичный период прошлого года, операционная прибыль сократилась более чем вдвое. По данным отчёта, операционная прибыль Samsung за Q2 составила 3,37 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Особенно резко обвалилась чистая прибыль компании — по сравнению 2024 годом компания показала падение более чем на 50%. Самый болезненный удар пришёлся на полупроводниковый бизнес, где прибыль рухнула с 287 миллионов долларов, а выручка составила 20 миллиарда долларов.

Такой провал объясняется, в том числе, тем, что Samsung так и не удалось привлечь клиентов к своему 3-нм техпроцессу GAA, тогда как конкуренты (в первую очередь TSMC) продолжают расширять партнёрскую базу. Но не всё так плохо. Продажи Galaxy S25 показали положительную динамику — подразделение мобильных устройств и сетевых решений заработало 2,22 миллиарда долларов. Samsung заявляет, что намерена продолжить рост за счёт новых складных смартфонов, усиливая позиции на мобильном рынке. Чтобы выйти из кризиса, связанного с полупроводниками, компания делает ставку на сделку с Tesla — по сообщениям инсайдеров, Samsung заключила контракт на 16,5 миллиардов долларов на поставку 2-нм пластин GAA.
Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi …
Google выпустит в Android 16 очень полезную функцию…
Компания Google, судя по информации инсайдеров, разрабатывает новое меню для отображения состояния аккуму…
iPhone 17 всё же подорожает из-за новых пошлин…
20-процентные пошлины на китайские товары, введённые США некоторое время назад, по-прежнему остаются в си…
Samsung готовит Galaxy Z Flip7 на чипе Exynos 2500…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung представит Galaxy Z Flip7 вместе с Galaxy Z …
Xiaomi 15S Pro оценили в 765 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью 15S Pro, которая основана на фирменной платформе…
Google заключила контракт с TSMC сроком на пять лет…
Смартфоны серии Pixel 10 станут первым флагманским семейством смартфонов Google, в котором компания полно…
Глобальную версию Red Magic 10S Pro оценили в 650 евро …
Бренд Red Magic выпустил на глобальный рынок смартфон Red Magic 10S Pro, который ранее был представлен в …
Samsung Galaxy S25 FE получит до 256 ГБ встроенной памяти…
Известный информатор @MysteryLupin поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S25 FE, официальный…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor