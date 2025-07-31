Samsung представила ужасные результаты за второй квартал

Samsung может выйти из финансового кризиса в ближайшие кварталы благодаря смене стратегии, однако результаты за второй квартал 2025 года пока говорят об обратном. Несмотря на то что общая выручка компании составила около 53,5 миллиарда долларов, чуть больше, чем в аналогичный период прошлого года, операционная прибыль сократилась более чем вдвое. По данным отчёта, операционная прибыль Samsung за Q2 составила 3,37 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Особенно резко обвалилась чистая прибыль компании — по сравнению 2024 годом компания показала падение более чем на 50%. Самый болезненный удар пришёлся на полупроводниковый бизнес, где прибыль рухнула с 287 миллионов долларов, а выручка составила 20 миллиарда долларов.

Такой провал объясняется, в том числе, тем, что Samsung так и не удалось привлечь клиентов к своему 3-нм техпроцессу GAA, тогда как конкуренты (в первую очередь TSMC) продолжают расширять партнёрскую базу. Но не всё так плохо. Продажи Galaxy S25 показали положительную динамику — подразделение мобильных устройств и сетевых решений заработало 2,22 миллиарда долларов. Samsung заявляет, что намерена продолжить рост за счёт новых складных смартфонов, усиливая позиции на мобильном рынке. Чтобы выйти из кризиса, связанного с полупроводниками, компания делает ставку на сделку с Tesla — по сообщениям инсайдеров, Samsung заключила контракт на 16,5 миллиардов долларов на поставку 2-нм пластин GAA.