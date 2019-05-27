Samsung представила забавные обои, чтобы скрыть отверстия в дисплее Galaxy S10

Компания Samsung анонсировала специальные обои для смартфонов Galaxy S10 и S10e, чтобы обыграть вырез в дисплее для фронтальной камеры Infinity-O.

Обои на основе персонажей Disney и Pixar из мультфильма «Суперсемейка», «Зверополис» и «Холодное сердце», являются бесплатными для пользователей моделей Galaxy S10 и S10е.

Samsung добавляет, что надеется вскоре добавить больше возможностей благодаря сотрудничеству с другими компаниями. Дисплей Infinity-O позволяет Samsung предлагать пользователям полнофункциональный полноэкранный режим.