Samsung представили новый 34 дюймовый 2К игровой монитор C34G55T

Samsung выпустили новый монитор линейки Odyssey G5: C34G55T. Это 34-дюймовый сверхширокий дисплей с кривизной 1.000R, разрешением 3440 x 1440 пикселей (21: 9) и частотой обновления экрана165 Гц.

Новая модель оснащена частотой обновления 165 Гц. Согласно данным, он будет оснащен 8-битной VA панелью с коэффициентом контрастности 2500: 1 в дополнение к максимальной яркости 250 кд / м², что уже приближает его к сертификации DisplayHDR.

Между тем, геймеры могут рассчитывать на частоту обновления до 165 Гц с поддержкой FreeSync, устраняющую возможный разрыв изображения. Потребляемая мощность монитора - 38 Вт. Samsung Odyssey C34G55T будет оснащен: DisplayPort, HDMI и выходом для наушников, весит 5,2 кг.

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