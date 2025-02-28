Samsung представит Galaxy S25 Edge в середине апреля

На январском мероприятии Unpacked, где были представлены остальные модели серии Galaxy S25, Samsung лишь тизерила Galaxy S25 Edge и позволила взглянуть на него вживую, но не раскрыла никаких деталей. И если вы ждали полной презентации, то новый слив из Кореи говорит о том, что смартфон официально представят уже 16 апреля. Однако из-за разницы во времени анонс в некоторых странах может состояться 15 апреля, что тоже стоит учитывать. В любом случае, Samsung выбрала середину апреля для запуска самого тонкого флагмана в своей линейке — это факт, который подтверждают различные источники. При этом мероприятие, по слухам, пройдёт в онлайн-формате, так что стоит ждать крупную презентацию и стрим на всех доступных платформах.

Также инсайдер из Кореи подтверждает, что основной причиной появления Galaxy S25 Edge стало желание Samsung обойти Apple в сегменте супертонких смартфонов. Уже давно ходят слухи, что осенью Apple представит iPhone 17 Air, который, возможно, будет даже тоньше (S25 Edge — 6,4 мм), но получит всего одну основную камеру, в то время как у S25 Edge их будет две. В продажу Galaxy S25 Edge поступит в мае в голубом, чёрном и серебристом цветах. При этом первый тираж устройства составит всего 40000 единиц — менее 1% от месячного производства смартфонов Samsung. Это заставляет задуматься, насколько сама компания верит в успех модели. И, вероятно, из-за такой мелкой партии стоит ожидать довольно высокую цену, так как гаджет явно специфический.