Samsung представит новые наушники Galaxy Buds3 в стиле AirPods

Сегодня компания Samsung опубликовала достаточно подобную инфографику, демонстрирующую эволюцию TWS-наушников бренда. В компании рассказали о том, что всё началось с релиза новых умных беспроводных наушников Galaxy Buds в 2019 году. Затем в 2020 году появились наушники Galaxy Buds+ — практически с таким же дизайном, но с удвоенным временем автономной работы, что очень понравилось многим фанатам данного бренда. В 2021 году Samsung выпустила свои первые Pro-наушники, а также Galaxy Buds2, которые больше напоминали Buds Pro, чем оригинальные наушники серии Buds. При этом стоит напомнить, что наушники Galaxy Buds2 Pro были выпущены в 2022 году, так что Galaxy Buds3 фанаты ждут уже достаточно давно — обычно крупные компании обновляют свои модели раз в год, а не раз в два года.

Данные наушники будут представлены на мероприятии Samsung Unpacked на следующей неделе, 10 июля, и если недавние утечки верны, компания проведёт полный редизайн этих наушников — они будут больше похожи на AirPods от Apple, чем на оригинальные модели южнокорейского производителя. При этом представители компании Samsung утверждают, что серия наушников Galaxy Buds выделяется среди других беспроводных наушников на рынке благодаря улучшенному качеству звука, комфортной посадке и реализации сервисов Galaxy AI. Правда, пока что это лишь маркетинговые заявления — производителю придётся ещё доказать преимущества новых наушников, потому что пока что они выглядят просто копией конкурента.