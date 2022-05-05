Samsung представит обновленные цвета для смартфонов Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4

Samsung представит новые цвета для смартфонов Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Сегодня стало известно что корейский производитель окажется от зеленой окраски, а вместо этого представит бежевый вариант Fold и светло-голубой вариант Flip.

Черный и серый варианты для Z Fold4 не в новинку — они были анонсированы на Z Fold3, хотя они назывались Phantom Black и Phantom Silver. В прошлом году у Samsung было несколько эксклюзивных раскрасок для устройств, купленных в ее интернет-магазине, а у некоторых пользователей даже была возможность смешивать и сочетать панели с петлями. Мы ожидаем, что эти эксклюзивные предложения и функции останутся, потому что они позволяют корейскому производителю опережать своих конкурентов, особенно когда на рынке появляется все больше и больше складных телефонов.