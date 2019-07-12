Samsung представит проводные наушники-вкладыши с шумоподавлением вместе с Galaxy Note10

Компания Samsung представит проводные наушники-вкладыши с активным шумоподавлением вместе с Galaxy Note10. Не ясно, будут ли наушники поставляться в розничной упаковке или как часть какого-то специального выпуска.

Зато известно, что наушники будут USB-C, потому что у Galaxy Note10 не будет разъема 3,5 мм. Также стало известно, что беспроводное зарядное устройство EP-N5200, предназначенное для Galaxy Note10, действительно рассчитано на 20 Вт заряда. Помимо этого, компания готовится представить еще один новый аксессуар - держатель для беспроводной зарядки мощностью 9 Вт. Его можно будет использовать в автомобиле.