Samsung представит собственную технологию UD Camera на Galaxy Z Fold 3

Камера под дисплеем была продемонстрирована несколькими брендами за последние пару лет. Однако в настоящее время ZTE является единственным производителем, предлагающим смартфон с этой технологией. Третий производитель вероятно, который, присоединится к ZTE и Xiaomi, - это Samsung. Технический гигант работает над камерой под дисплеем, которая, вероятно, появится на борту в начале 2021 года с запуском Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 станет первым устройством Samsung, которое будет оснащено этой новой технологией в своей камере. Компания Samsung планирует сделать еще один шаг, представив свои камеры под дисплеем, выпустив смартфон Galaxy Z Fold 3. Прогнозируется, что последний смартфон Z Fold может быть выпущен во второй половине следующего года. Ожидается, что это техническое нововведение повысит рейтинг устройства среди аналогов и сделает его более популярным.
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