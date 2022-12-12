Samsung продаёт Galaxy Z Fold 4 дешевле, чем могла бы

Китайские журналисты получили достаточно информации, чтобы посчитать, сколько Samsung тратит на производство смартфона Galaxy Z Fold 4. Дело в том, что в сети довольно часто можно увидеть оправдание тому, что этот смартфон стоит так дорого из-за того, что складной экран довольно дорогое удовольствие и компания просто вынуждена делать гаджет дорогим. Стоимость Galaxy Z Fold 4, если вдруг кто забыл, стартует с отметки в 1800 долларов. Так вот оказалось, что на производство смартфона производитель тратит 670 долларов, то есть 40% от стоимости самого смартфона в магазинах. Это вполне нормальная практика, но на фоне Galaxy Z Fold 4 другие флагманские смартфоны окажутся ещё менее доступными, так как Samsung берёт заметно меньше за свой складной флагман.

Например, себестоимость смартфона iPhone 14 Pro Max составляет 501 доллар, тогда как продаётся устройство за 1200 долларов. Получается, что Apple получает ещё больше прибыли со своего флагманского смартфона, хотя в нём на самом деле критических изменений нет. Это и объясняет цену на флагманский складной смартфон Samsung — компания тратит безумные деньги на разработку новых дисплеев, шарниров и прочих технологий, которые необходимы для данного гаджета. Эти деньги, естественно, нужно отбивать, так что производитель закладывает расходы на разработку в стоимость самого смартфона. В этом нет ничего удивительного, так как так делают все компании. Это и объясняет стоимость гаджета — на самом деле она не такая уж и высокая.