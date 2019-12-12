Samsung продал миллион единиц Galaxy Fold

Президент Samsung Electronics Янг Соон заявил, что первый складной телефон компании Galaxy Fold уже разошелся тиражом в миллион устройств. Учитывая цену в $ 1 980 и задержку запуска устройства, вызванную с проблемами, эта цифра указывать на то, что существует большой интерес к складному форм-фактору.

Samsung переработала Galaxy Fold, заправив защитную пленку под ободки, чтобы их нельзя было снять. Также были закрыты обе стороны петель и добавлены металлические рейки под внутренним экраном для дополнительной прочности.

Устройство оснащено внешним 4,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 720 x 1680 и внутренним 7,3- дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1536 x 2152. Galaxy Fold работает на мобильной платформе Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. На задней панели расположена тройная камера, состоящая из 12 МП + 12 МП + 16 МП.