Samsung продаст за год больше 7 миллионов складных смартфонов

Согласно прогнозам аналитиков, в этом году Samsung поставит 7,2 миллиона складных смартфонов — эта новость появилась сразу после того, когда компания заявила о более высоком, чем ожидалось, спросе на свои два новых складных телефона, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Согласно отчету TheElec, прогноз сделан аналитической фирмой Display Supply Chain Consultants — согласно ему, компания прогнозирует, что южнокорейский технологический гигант поставит более 7 миллионов единиц своих складных смартфонов. Это знаменует собой значительный рост поставок по сравнению с прошлым годом, когда компания отгрузила всего 2,5 миллиона единиц. Более того, стоит напомнить, что Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 пользуются повышенным спросом буквально с момента запуска — предварительные заказы достигли 920 000 единиц, это почти половина от продаж предыдущего поколения.

Примечательно, что предварительные заказы на эти два устройства даже выше, чем у основного флагмана Galaxy S21 и ранее выпущенного Galaxy Note 20. Возможно, это связано с тем, что Samsung, судя по информации инсайдеров, тратит непомерные суммы на маркетинг и продвижение новых смартфонов. Например, аналитическая компания считает, что компания Samsung планирует потратить 2 миллиарда долларов США на продвижение новых устройств, что равняется примерно 53 процентам операционного дохода мобильного подразделения компании в третьем квартале. Видимо, складные смартфоны и правда многое значат для бренда.
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