Samsung продемонстрировал складной смартфон

В то время как был запуск Galaxy S20, Samsung анонсировала еще и Galaxy Z Flip оснащен 6,7 дюймовым дисплеем FHD с разрешением 2636 x 1080 пикселей. Складной смартфон оснащен 7 нм процессором с восемью ядрами и тактовой частотой до 2.95 ГГц. 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти.

В сложенном виде модель умещается на ладони, на внешней части корпуса есть дисплей для уведомлений. Его размеры 1,1 дюйма, 300 на 112 пикселей Super AMOLED. Galaxy Z Flip оборудован 12 Мп широкоугольной и 12 Мп сверхширокой камерой. Селфи-камера имеет 10 Мп датчик. Емкость аккумулятора небольшая, 3300 мАч.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip будет доступен не во всех регионах. Информация о стоимость модели отсутствует.