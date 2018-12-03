Samsung продемонстрирует Galaxy A8s на неделю раньше

Спустя несколько часов после того, как Huawei объявила о том, что 17 декабря представит nova 4 с камерой внутри дисплея , Samsung объявила, что она продемонстрирует Galaxy A8s на неделю раньше - 10 декабря.

Этот шаг ни в коем случае не является случайным - борьба за появление первого телефона с отверстием на экране продолжается с конца ноября. На данный момент похоже, что Samsung действительно ответит на удар Huawei, но все может измениться. Экран на nova 4 и Galaxy A8 - это ЖК-дисплеи, изготовленные компанией BOE, но говорят, что телефон Samsung является более премиальным из двух.