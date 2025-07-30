Samsung прокачает зарядку в Galaxy S26 Ultra

Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra аккумулятором на 5000 мАч, как и в предыдущих моделях. Это означает, что прирост автономности будет достигаться за счёт более энергоэффективного железа и оптимизированного ПО, а не увеличения ёмкости. Однако есть и хорошая новость — компания, наконец-то, снимет ограничения на быструю зарядку, которые долгие годы тормозили развитие флагманских моделей Galaxy. Источники уверенно заявляют, что Galaxy S26 Ultra наконец-то получит поддержку зарядки мощностью 60 Вт, в отличие от нынешнего лимита в 45 Вт. Этот шаг ускорит процесс зарядки и устранит один из самых надоевших недостатков прошлых моделей. Хотя слухи нередко оказываются ложными, в данном случае утечка выглядит надёжной — турецкий энтузиаст Erencan Yılmaz опубликовал строки кода, в которых ясно прослеживается упоминание 60 Вт, что практически подтверждает этот апгрейд.

Это значит, что впервые за долгое время нас ждёт заметное улучшение в спецификациях — многие пользователи ждали этого буквально годами. Пока неясно, получат ли другие модели линейки Galaxy S26 такую же мощность зарядки, но это уже шаг в правильном направлении. Вопрос автономности по-прежнему остаётся актуальным, и представители Samsung заявили, что для повышения энергоэффективности в Galaxy S25 Edge использовались возможности искусственного интеллекта — вполне вероятно, что аналогичные алгоритмы будут задействованы и в Galaxy S26 Ultra. Но программная оптимизация имеет предел — без апгрейда батареи далеко не уедешь.