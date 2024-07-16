Samsung протестировала новую память LPDDR5X

В апреле текущего года компания Samsung представила оперативную память LPDDR5X с пропускной способностью 10,7 Гбит/сек — тогда компания обещала начать массовое производство новых чипов уже во второй половине этого года. А сегодня появились данные о том, что новое поколение памяти успешно прошло проверку на заявленной скорости в 10,7 Гбит/сек, что является самым высоким показателем в отрасли на текущий момент. Это достижение стало возможным благодаря сотрудничеству Samsung и MediaTek — в рамках теста грядущий процессор Dimensity 9400 был подключен к 16 ГБ новой оперативной памяи LPDDR5X RAM, и эта комбинация тестировалась в течение трёх месяцев для достижения максимальной скорости.

При этом стоит отметить, что компания MediaTek пока не разглашает подробности о новом процессора Dimensity 9400, но можно с уверенностью сказать, что он поддерживает самую быструю мобильную память в мире и, возможно, будет поставляться в релиз именно с ней (но это лишь предположение — официальных новостей пока что не было). Компания лишь сообщает, что Dimensity 9400 появится во второй половине этого года — больше никаких данных нет. Кроме того, стоит понимать, что новые чипы LPDDR5X от компании Samsung должны на 25% улучшить энергоэффективность и производительность по сравнению с предыдущим поколением. Это очень важный момент для новых смартфонов, потому что длительность автономной работы — крайне важный параметр для современных пользователей. Даже важнее мощности процессора.