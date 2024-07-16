Samsung протестировала новую память LPDDR5X

При этом стоит отметить, что компания MediaTek пока не разглашает подробности о новом процессора Dimensity 9400, но можно с уверенностью сказать, что он поддерживает самую быструю мобильную память в мире и, возможно, будет поставляться в релиз именно с ней (но это лишь предположение — официальных новостей пока что не было). Компания лишь сообщает, что Dimensity 9400 появится во второй половине этого года — больше никаких данных нет. Кроме того, стоит понимать, что новые чипы LPDDR5X от компании Samsung должны на 25% улучшить энергоэффективность и производительность по сравнению с предыдущим поколением. Это очень важный момент для новых смартфонов, потому что длительность автономной работы — крайне важный параметр для современных пользователей. Даже важнее мощности процессора.