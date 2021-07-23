Samsung проведет событие Galaxy Unpacked 2021 в августе

Компания Samsung объявила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2021. На нем производитель планирует представить новые устройства. Мы ожидаем увидеть новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также новые часы Galaxy. В сети уже доступны некоторые подробности об этих новинках. Ожидается, что Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 поступят в продажу уже 27 августа. Еще больше новостей об Galaxy Unpacked 2021 будут появляться по мере приближения события.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 состоится 11 августа.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Unpacked 2021
Новый игровой смартфон Redmi K40 будет с...
Китайские источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит новый игровой смартфон под брендом Redmi,...
Vivo X60 Pro 5G стал официальным смартфо...
Компания Vivo объявила о том, что смартфон Vivo X60 Pro 5G стал официальным смартфоном грядущего чемпиона...
Google Pixel 6 показали на свежих рендер...
На протяжении весьма длительного времени компания Google никак не меняла дизайн своего смартфона, хотя по...
Honor работает над новым смартфоном с пр...
Qualcomm Snapdragon 888 - это топовый процессор для смартфонов, который используется в большинстве флагма...
Смартфон Vivo V21 выходит в России...
Компания Vivo объявила о том, что смартфоны смартфоны Vivo V21 и V21е появятся в российской продаже уже 1...
Смартфон OnePlus Nord N200 оценен в $240...
Компания OnePlus пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью OnePlus Nord N200, которая может похв...
Xiaomi Mi 11 Lite 5G стал бестселлером в...
Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Mi 11 Lite в Индии, где он появился неделю назад. За этот...
Опубликована распаковка Samsung Galaxy F...
В сети появилось первое видео с распаковкой смартфона Samsung Galaxy F22, который появился в ассортименте...
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor