Samsung проведет событие Galaxy Unpacked 2021 в августе

Компания Samsung объявила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2021. На нем производитель планирует представить новые устройства. Мы ожидаем увидеть новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также новые часы Galaxy. В сети уже доступны некоторые подробности об этих новинках. Ожидается, что Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 поступят в продажу уже 27 августа. Еще больше новостей об Galaxy Unpacked 2021 будут появляться по мере приближения события.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 состоится 11 августа.