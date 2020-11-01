Samsung проводит бета-тестирование One UI 3.0 на ряде своих смартфонов

One UI 3.0 от Samsung на базе программного обеспечения Android 11 в настоящее время доступен для нескольких флагманских устройств в бета-версии. Кроме того, сборки доступны для нескольких пользователей только в определенных регионах. Но некоторые особенности One UI 3.0 благодаря специальной странице на малазийском веб-сайте Samsung были опубликованы. На этой странице также показано, что обновление будет доступно с ноября месяца. Следовательно, компания начнет развертывание стабильных сборок в ближайшие недели.
Компания внедрила средства управления мультимедиа Android 11 в быструю панель. Следовательно, пользователи смогут с легкостью переключаться между воспроизведением музыки / видео из нескольких приложений. Также панель уведомлений была переработана, чтобы отображать больше контента.
Чтобы экран блокировки пользователей всегда оставался свежим, в новом обновлении One UI появятся 5 новых категорий для динамических обоев, увеличив общее количество до 10. И телефоны Samsung наконец-то будут поддерживать полноэкранные видеозвонки в телефоне по умолчанию.