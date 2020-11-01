Samsung проводит бета-тестирование One UI 3.0 на ряде своих смартфонов

Samsung уже некоторое время проводит бета-тестирование One UI 3.0 на ряде своих смартфонов. Однако компания еще не представила официально последнюю версию своего мобильного программного обеспечения.

One UI 3.0 от Samsung на базе программного обеспечения Android 11 в настоящее время доступен для нескольких флагманских устройств в бета-версии. Кроме того, сборки доступны для нескольких пользователей только в определенных регионах. Но некоторые особенности One UI 3.0 благодаря специальной странице на малазийском веб-сайте Samsung были опубликованы. На этой странице также показано, что обновление будет доступно с ноября месяца. Следовательно, компания начнет развертывание стабильных сборок в ближайшие недели.

Компания внедрила средства управления мультимедиа Android 11 в быструю панель. Следовательно, пользователи смогут с легкостью переключаться между воспроизведением музыки / видео из нескольких приложений. Также панель уведомлений была переработана, чтобы отображать больше контента.

Чтобы экран блокировки пользователей всегда оставался свежим, в новом обновлении One UI появятся 5 новых категорий для динамических обоев, увеличив общее количество до 10. И телефоны Samsung наконец-то будут поддерживать полноэкранные видеозвонки в телефоне по умолчанию.