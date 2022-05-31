Samsung работает над новой версией Galaxy A13

Samsung готовит очередную версию своего дешевого смартфона Galaxy A13. Напомним, что A13 4G дебютировал в марте, а A13 5G был представлен еще в декабре. Разница в производительности между этими моделями огромна, так как первая основана на Exynos 850, а вторая — на Dimensity 700. Судя по всему, компания решила выпустить еще одну версию. Новый смартфон также будет поддерживать только 4G, но получит платформу Helio G80, которая уже производительнее Exynos 850. Если измерять бенчмарком AnTuTu, то последний более чем в полтора раза быстрее.

Все остальное в новой модели останется без изменений, то есть это 6,5-дюймовый экран HD+ с частотой 90 Гц, основная камера на 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Вполне вероятно, что новая версия Galaxy A13 4G будет продаваться на некоторых рынках, где текущая в настоящее время недоступна.