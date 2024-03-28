Samsung раскрыла характеристики Exynos 1480

Также компания Samsung заявила, что этот процессор из линейки Exynos обеспечивает на 53% более высокую графическую производительность по сравнению с Exynos 1380 прошлого года, плюс он поддерживает переменное затенение и суперразрешение. Правда, никто в мобильных играх эти технологии пока что не задействует, так что функция приятная, но бесполезная. Кроме того, процессор Exynos 1480 имеет 2 ядра Cortex-A78 на тактовой частоте 2,75 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2,0 ГГц. Ещё одним значительным улучшением является модуль 5G, который поддерживает более быструю передачу информации посредством сотовой сети. Достаточно неплохой процессор на самом деле, но есть вопросы относительно реальной производительности в играх.