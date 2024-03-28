Samsung раскрыла характеристики Exynos 1480

Совсем недавно компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A55 — это произошло буквально в начале этого месяца. И, что самое важное, данный смартфон поставляется с процессором Exynos 1480, вот только производитель никаких деталей о данном процессоре не сообщил — просто в характеристиках новинки указано, что установлена данная модель и всё. Но сегодня компания наконец-то предоставила полные характеристики системы на кристалле Exynos 1480, так что потенциальные покупатели будут понимать что именно они покупают. Чип поставляется с графическим процессором Xclipse 530, основанным на архитектуре AMD RDNA, первой платформой среднего уровня с этой передовой технологией от известного производителя процессоров для десктопа.

Также компания Samsung заявила, что этот процессор из линейки Exynos обеспечивает на 53% более высокую графическую производительность по сравнению с Exynos 1380 прошлого года, плюс он поддерживает переменное затенение и суперразрешение. Правда, никто в мобильных играх эти технологии пока что не задействует, так что функция приятная, но бесполезная. Кроме того, процессор Exynos 1480 имеет 2 ядра Cortex-A78 на тактовой частоте 2,75 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2,0 ГГц. Ещё одним значительным улучшением является модуль 5G, который поддерживает более быструю передачу информации посредством сотовой сети. Достаточно неплохой процессор на самом деле, но есть вопросы относительно реальной производительности в играх.